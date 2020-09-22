Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 22 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 22 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 24, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 80 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 64 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 60 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 64 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 57 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 26, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 77 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 24, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 72 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 22, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 21 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 21 сентября.
Синоптики обещают холодный и дождливый октябрь в Крыму. Последняя неделя сентября в республике будет необычайно теплой и сухой, но в октябре туристов и крымчан ждут похолодание и дожди.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 20 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 20 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 19 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 19 сентября.
В Севастополе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Севастополе продляется еще на месяц – до 31 октября. Указ об этом, подписанный врио губернатора Михаилом Развожаевым, опубликован на официальном сайте правительства города.
Медикам Севастополя вкололи вакцины от коронавируса
Медицинским работникам Севастополя сделали прививки от коронавируса.
Эколог рассказал об опасности искусственных осадков в Крыму
Эксперт по вопросам изменения климата Георгий Веремийчик считает, что химическое вещество, которое используется при вызове искусственных осадков, может быть небезопасно.
Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки
За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
15 часов назад
В Крыму на трассе смерти «Таврида» разбился мотоциклист
13 часов назад
В Севастополе Крайслер «намотало» на столб, водитель погибфото
12 часов назад
WhatsApp-приемная скорой помощи появится в Севастополе
В Севастополе создают WhatsApp-приемную скорой помощи. Она начнет работать со вторника, 22 сентября.