Прогноз погоды в Крыму на вторник 22 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 22 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 24, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 80 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 64 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 60 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 64 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 57 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 26, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 77 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 23, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 24, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 72 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 75 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 21, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 74 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 22, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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