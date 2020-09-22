Посол Украины в ООН: «Если Россия хочет днепровскую воду для Крыма, она должна попросить»

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

Об этом Кислица сказал в интервью Крым.Реалии.

«Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарного права. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы», – отметил посол.

10 сентября, находясь в Херсонской области, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что российские власти официально не обращались к украинскому руководству относительно водообеспечения Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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