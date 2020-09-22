Водный кризис
Развитие сюжета: Не решит проблему: в Крыму рассказали об эффективности вызова осадков ● Новый трубопровод в Симферополь проложат только к концу октября ● В Симферополе установят круглосуточное видеонаблюдение у всех емкостей для воды ● К концу года может обмелеть самое глубокое водохранилище Крыма ● Власти Крыма просят санатории «с пониманием» отнестись к ночному отключению воды в Алуште
Посол Украины в ООН: «Если Россия хочет днепровскую воду для Крыма, она должна попросить»
фото © Крым.реалии
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.
Об этом Кислица сказал в интервью Крым.Реалии.
«Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарного права. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы», – отметил посол.
10 сентября, находясь в Херсонской области, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что российские власти официально не обращались к украинскому руководству относительно водообеспечения Крыма.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый трубопровод в Симферополь проложат только к концу октября. Прокладка километра трубы от насосной станции Веселое, который обеспечит водой Киевский район Симферополя, идет в соответствии с графиком.
В Симферополе установят круглосуточное видеонаблюдение у всех емкостей для воды. Круглосуточное видеонаблюдение будет установлено около всех резервных емкостей для воды в жилых микрорайонах Симферополя.
К концу года может обмелеть самое глубокое водохранилище Крыма. На Южном берегу Крыма на этой неделе начнут вводить графики подачи воды, как это уже сделано в Симферополе, Бахчисарае и близлежащих районах. Причина та же — в Изобильненском водохранилище, которое питает большую Алушту, заканчивается вода.
Власти Крыма просят санатории «с пониманием» отнестись к ночному отключению воды в Алуште. Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк напомнил об ограничениях по подаче воды в Алуште с 23 сентября и попросил местные санатории и жителей отнестись к таким мерам «с пониманием».
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Посол Украины в ООН: «Если Россия хочет днепровскую воду для Крыма, она должна попросить»
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.
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