Власть
Поклонская хочет казнить Турчинова
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Депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что предала бы казни бывшего секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Экс-президента Украины Петра Порошенко она бы отправила копать Северо-Крымский канал.
Такое заявление Поклонская сделала во время интервью с телеведущей Ксенией Собчак, видео обнародовано в Youtube.
Уже в конце беседы с депутатом Госдумы Собчак предложила ей сыграть «супер-игру», в которой надо было сделать сложный выбор.
«Представьте военный трибунал, одного из этих людей надо казнить, по Вашему решению, а другого миловать. То есть одного под расстрел, а другого милуем. Очень сложный выбор», - сказала Собчак и вместе с тем показала фото Турчинова и Порошенко.
Как призналась сама Поклонская, этот выбор оказался для нее сложным и милости никто не заслуживает. Однако именно потому, что Турчинов лично приезжал в прокуратуру в 2014 году, она испытывает к нему особую неприязнь.
Что касается Порошенко, то его бы Поклонская помиловала, отправив отбывать наказание на колыму и копать Северо-Крымский канал.
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