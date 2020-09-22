Поклонская хочет казнить Турчинова

фото © скрин видео

Депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что предала бы казни бывшего секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Экс-президента Украины Петра Порошенко она бы отправила копать Северо-Крымский канал.

Такое заявление Поклонская сделала во время интервью с телеведущей Ксенией Собчак, видео обнародовано в Youtube.

Уже в конце беседы с депутатом Госдумы Собчак предложила ей сыграть «супер-игру», в которой надо было сделать сложный выбор.

«Представьте военный трибунал, одного из этих людей надо казнить, по Вашему решению, а другого миловать. То есть одного под расстрел, а другого милуем. Очень сложный выбор», - сказала Собчак и вместе с тем показала фото Турчинова и Порошенко.

Как призналась сама Поклонская, этот выбор оказался для нее сложным и милости никто не заслуживает. Однако именно потому, что Турчинов лично приезжал в прокуратуру в 2014 году, она испытывает к нему особую неприязнь.

Что касается Порошенко, то его бы Поклонская помиловала, отправив отбывать наказание на колыму и копать Северо-Крымский канал.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму раскритиковали Зеленского за отказ уйти в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский должен как минимум извиниться за то, что вопреки собственным словам не ушел в отставку после уличения его в нарушении законодательства.

Дипломаты США призвали Россию «прекратить оккупацию Крыма». Посольство США в Украине по случаю Международного дня мира обратилось к России с призывом «прекратить оккупацию Крыма, уйти из Донбасса и прекратить агрессию против Украины».

Провал Аксенова: в борьбу с самостроями в Крыму пришлось вмешаться Москве. В России внесут поправки в Гражданский кодекс: изменения связаны с ситуацией в Крыму.

В Украине создают международную площадку для обсуждения принадлежности Крыма. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины изучает предложения по созданию международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма.