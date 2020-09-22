Один умер, 27 заболели: сводка по заражениям в Севастополе за сутки

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В Севастополе за прошедшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Заболевшие – люди в возрасте от 19 лет до 81 года, из них 25 местных жителей и два привозных случая», - пояснили в правительстве, добавив, что 12 человек за это же время были выписаны по факту выздоровления.

Кроме того, за прошедшие сутки в городе от COVID-19 умер один человек – 56-летний мужчина, у которого новая коронавирусная инфекция осложнилась тяжелой двусторонней вирусной пневмонией, дыхательной недостаточностью и отеком легких.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Севастополе было зарегистрировано 845 случае заболевания новой коронавирусной инфекцией.

«В настоящий момент в стационарах находится 233 человека. Выздоровели 556 человек, 23 человека умерло, - озвучили статистику в правительстве Севастополя. – На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 205 человек, в городской больнице №9 – 202 человека. Под наблюдением по месту жительства – 455 человек».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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