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«Оборонка» не спасла: в Крыму продадут Феодосийский оптический завод
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В правительстве Крыма согласовали приватизацию Феодосийского оптического завода в этом году. Предприятие, которому в 2014 обещали крупные заказы и интеграцию в оборонный комплекс России, в итоге столкнулось с проблемами и крупными долгами.
Чтобы спасти завод, его пытались присоединить к российскому «Уралвагонзаводу», а теперь хотят продать.
В начале сентября в правительстве Крыма одобрили изменения в прогнозный план приватизации крымского имущества на 2020 год, дополнив его Феодосийским оптическим заводом.
«Предлагается дополнить прогнозный план приватизации на 2020 год объектом приватизации в виде акций акционерного общества «Феодосийский оптический завод» в размере 100% уставного капитала», – заявила министр имущественных и земельных отношений Лариса Кулинич на заседании Совмина Крыма.
С 2014-го года завод был подведомственен Министерству промышленной политики правительства Крыма и имел статус государственного унитарного предприятия. В 2018 году его сделали акционерным обществом и переподчинили Министерству имущественных и земельных отношений Крыма.
В российских реалиях завод переживает не лучшие времена. Власти Крыма ранее пытались его продать. Но покупатель пока не нашелся.
До 2014 года Феодосийский оптический завод производил микроскопы, прожекторы, лазерные приборы слежения и дальномеры.
Позже к его общему профилю добавилось производство оптических прицелов для танков и систем управления огнем для бронетанковой техники, лазерные артиллерийские дальномеры и приборы разведки.
Весной 2014 года на сайте завода разместили заявление коллектива под заголовком: «Не с пустыми руками!».
В апреле 2014 года на заводе отгрузили первые изделия российским заказчикам: лазерные приемопередатчики, приборы наблюдения ТНПО-115 и лазерные приборы разведки ЛПГ-1.
Несмотря на обещания загрузки завода заказами из России, вскоре его коллектив столкнулся с проблемами, которые привели к нарушению работы предприятия и долгам по зарплате.
Частично решить эти проблемы удалось после того, как он получил заказы от предприятий «Уралвагонзавода».
Власти Крыма ранее обещали интегрировать Феодосийский оптический завод в оборонный комплекс России. В апреле 2014 года тогдашний замминистра обороны России Юрий Борисов заявлял, что к полноценной загрузке крымских оборонных предприятий приступят после прохождения всех формальных процедур – лицензирования и перерегистрации. Такие планы касались, в частности, и Феодосийского оптического завода.
В Военно-промышленной комиссии России в 2015 году были довольны процессом интеграции крымских заводов в структуру военно-промышленного комплекса.
Но в прошлом году выяснилось, что этот процесс так и не завершился. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал завершить его, назвав одной из основных задач для крымского правительства на ближайшие годы.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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