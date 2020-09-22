Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе установят круглосуточное видеонаблюдение у всех емкостей для воды ● К концу года может обмелеть самое глубокое водохранилище Крыма ● Власти Крыма просят санатории «с пониманием» отнестись к ночному отключению воды в Алуште ● В Севастополе снизился уровень воды в реке Бельбек ● Аксенов приказал избавить Крым от грязной воды в кранах
Новый трубопровод в Симферополь проложат только к концу октября
фото © Новости Крыма
Прокладка километра трубы от насосной станции Веселое, который обеспечит водой Киевский район Симферополя, идет в соответствии с графиком.
Об этом сегодня на совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя сообщил руководитель госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
— Уже осталось 38 дней из 45, я в эти сроки обязан уложиться. Получили весь материал абсолютно, сегодня варим уже станины под новые 4 насоса, — сообщил Баженов.
По его словам, большинство жалоб на перебои в графиках водоснабжения Симферополя приходятся как раз на Киевский район города.
— Туда, куда пока не приходит вода западных водозаборов. Поэтому мы сегодня разворачиваем дополнительное количество рабочих сварочных мест и усиливаем прокладку километра трубы, который придет на север города. Пока я не пригоню воду западных водозаборов на Киевский район, ситуация будет оставаться тяжелой, — сказал руководитель «Воды Крыма».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
К концу года может обмелеть самое глубокое водохранилище Крыма. На Южном берегу Крыма на этой неделе начнут вводить графики подачи воды, как это уже сделано в Симферополе, Бахчисарае и близлежащих районах. Причина та же — в Изобильненском водохранилище, которое питает большую Алушту, заканчивается вода.
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