Новый трубопровод в Симферополь проложат только к концу октября

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Прокладка километра трубы от насосной станции Веселое, который обеспечит водой Киевский район Симферополя, идет в соответствии с графиком.

Об этом сегодня на совещании по ситуации с водоснабжением Симферополя сообщил руководитель госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

— Уже осталось 38 дней из 45, я в эти сроки обязан уложиться. Получили весь материал абсолютно, сегодня варим уже станины под новые 4 насоса, — сообщил Баженов.

По его словам, большинство жалоб на перебои в графиках водоснабжения Симферополя приходятся как раз на Киевский район города.

— Туда, куда пока не приходит вода западных водозаборов. Поэтому мы сегодня разворачиваем дополнительное количество рабочих сварочных мест и усиливаем прокладку километра трубы, который придет на север города. Пока я не пригоню воду западных водозаборов на Киевский район, ситуация будет оставаться тяжелой, — сказал руководитель «Воды Крыма».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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