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Водный кризис

Не решит проблему: в Крыму рассказали об эффективности вызова осадков

15:59 вторник, 22 сентября 2020
Не решит проблему: в Крыму рассказали об эффективности вызова осадков

фото © pixabay.com

Использование одного лишь метода по искусственному вызову осадков не решит проблему с нехваткой воды в Крыму.

Об этом заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра, передает пресс-служба КФУ.

«Как правило, такой метод используют тогда, когда нужно получить осадки в определенный сезон и промежуток времени. В мировой практике есть как положительные, так и отрицательные примеры применения этого метода. Однако это не значит, что данный метод должен быть отвергнут как таковой. Он, вероятно, может применяться, но как дополнительный и в комплексе с другими методами и подходами в решении водной проблемы региона», – отметила она.

По словам эксперта, Россия использовала такой метод при тушении лесных пожаров или для решения проблем сельского хозяйства. Если же речь идет о значительном пополнении запасов поверхностных водоемов, водохранилищ Крыма, то вряд ли этот метод даст большой эффект. Кроме того, не все облака пригодны для такого метода.

«Должны быть, так называемые, гидрометеорологические критерии, по которым возможно вызывание осадков как таковое. Все измерения и расчеты регулируются целым рядом ГОСТов по активному воздействию на гидрометеорологические процессы. Этот способ – не панацея для решения проблемы с водой в Крыму», - добавила Татьяна Бобра.

Насыщение водоемов Крыма зависит от особенностей общей циркуляции атмосферы. Основной объем водных запасов дают осенние и зимние осадки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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