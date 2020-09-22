Водный кризис
Развитие сюжета: Эксперт считает, что экономить воду в Крыму надо было уже три года назад ● Не решит проблему: в Крыму рассказали об эффективности вызова осадков ● Новый трубопровод в Симферополь проложат только к концу октября ● В Симферополе установят круглосуточное видеонаблюдение у всех емкостей для воды ● К концу года может обмелеть самое глубокое водохранилище Крыма
Крымчане не хотят делиться водой с Севастополем
фото © Форпост
Крымчане опасаются отдавать Севастополю лишнюю воду из Коккозки. «Река — наша», — просто объясняют жители окрестных сел.
Переброска воды для Севастополя из реки Коккозки взволновала жителей окрестных крымских сел. 21 сентября они собрались в селе Соколиное, сообщает НТС. Ранее предложение соорудить на реке ковшовый водозабор оценили жители сел Голубинка, Аромат, Куйбышев и Красный Мак.
Забор воды оставит без нее сельчан и превратит последующие участки Кокоззки в «мертвую зону», боятся жители — и намерение откачивать только паводковые воды Кокоззки их сейчас не успокаивает.
«Она не речка — ручей, я его загоню в одну трубу-сотку всего-навсего. Его воробьи переходят вброд, не тонут. Поэтому — извините меня. У них есть самая большая река Крыма, называется Черная», — говорит житель села Богатырь Сергей Лесниченко.
Севастопольский журналист Антон Пархоменко напомнил, что перспективы предугадать объем водозабора с сомнениями оценивал публично и куратор крымской федеральной целевой программы, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.
«Мы не знаем, какой будет зима, как стоки будут наполняться. И это уже называется даже не прогнозирование, а гадание», — цитировали Назарова федеральные СМИ.
В Севастополе пока есть некоторые запасы воды, а вот в Крыму уже введены жесткие графики экономии.
Этого намечающегося между регионами непонимания можно было бы избежать, если бы заблаговременно начали с устранения потерь воды в сетях, на что сейчас президент пообещал выделить 3,6 миллиарда рублей. Сообщалось, что процент потерь к 2020 году уменьшился с 60 до 40, но его необходимо опустить до 20.
«Если же речь идет о таком масштабном вмешательстве в природу, то логично прежде всего заручиться поддержкой представителей науки. Ну и, конечно, о людях тоже не забывать — пусть даже они живут и голосуют в соседнем регионе», — подытожил Антон Пархоменко.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
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