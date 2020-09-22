Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В симферопольском ковидном госпитале родился второй ребенок ● Ковидный коечный фонд в российских больницах почти полностью загружен ● В Севастополе будут раздавать медицинские маски ● Феодосийский медицинский центр приобрел многоразовые защитные костюмы для сотрудников ● Один умер, 27 заболели: сводка по заражениям в Севастополе за сутки
Крым опередил Россию: полуостров побил коронавирусный антирекорд
фото © Крым.реалии
В Крыму продолжают ежедневно фиксировать почти сотню новых случаев заболевания коронавирусом. По данным правительства, по темпам заражения COVID-19 в августе полуостров опередил все регионы России, Севастополь – на третьем месте.
По данным «Крымской правозащитной группы», причиной роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на полуострове стали российские курортники, а также концерты, фестивали и другие массовые мероприятия, проводимые в Крыму.
«Самолеты из России, особенно из Москвы и Санкт-Петербурга – наиболее инфицированных регионов, регулярно от 30 до 70 самолетов прилетали в Крым. Плюс эти люди не проходили никакой самоизоляции и сразу направлялись в общественные места: пляжи, кафе», – отмечает глава «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник.
Несмотря на коронавирус, в Крыму продолжают проводить массовые мероприятия. Так, в Ялте 1 сентября состоялся концерт военной песни – на набережной собрались тысячи людей.
20 августа в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party под патронатом гендиректора «России сегодня», телеведущего Дмитрия Киселева и при участии его коллеги Ольги Скабеевой. Зрителей в масках на фестивале почти не было.
В конце августа в Крым на открытие трассы «Таврида» приезжал президент России Владимир Путин. На торжествах рядом с ним присутствовали десятки чиновников, менеджеров строительных компаний и инженеров – без соблюдения социальной дистанции и масок.
Кроме того, 1 сентября по всему Крыму прошли праздничные школьные линейки. На одной из таких линеек присутствовал и глава Крыма Сергей Аксенов. Он, а также другие чиновники и преподаватели были без масок.
На фоне концертов и фестивалей крымчане жалуются в соцсетях на переполненные больницы. Аноним в паблике «Подслушано Симферополь» написал следующее:
«Вот – пришла семейная пара сделать снимок легких. Женщина кашляет. В описании снимка – двусторонняя пневмония с возможной вирусной этиологией. Женщина читала вслух, и ей объясняли, что это означает, хотя по правилам они должны вызвать «скорую».
Пользовательница с ником Екатерина Кондрашенкова тоже пожаловалась на отказ от госпитализации:
«Это происходит уже не менее двух недель, боремся с двусторонней пневмонией самостоятельно. «Скорая» приезжает, оказывает помощь и консультирует, но не госпитализируют даже при 50% поражения легких. Мест нет, не помогают ни звонки, ни жалобы, ни уговоры. Участковый врач в лучшем случае придет послушать дыхание и померить температуру. Больных с пневмонией не счесть».
В последнюю неделю августа в Крыму зафиксировали более 250 случаев заражения коронавирусом.
По словам жителя Ялты Константина Виноградова, его тоже не хотели лечить от COVID-19. Роспотребнадзор отказывался признавать диагноз и направил мужчину лечить воспаление легких, рассказал он. Виноградов записал видеообращение, в котором пожаловался на чиновников.
«Хотя я был в тяжелом состоянии, вчера-позавчера врачи боролись за мою жизнь здесь, в ялтинской больнице. Роспотребнадзор не хотел предоставлять мои данные по коронавирусу. Его уже подтвердили у моей сестры, у свояков, и все равно Роспотребнадзор подвергал мою жизнь опасности. Врачи не могли меня лечить нормально», – сказал Виноградов в обращении.
Тем временем в Федеральной службе России по надзору в сфере здравоохранения признали, что статистика по заболеваемости коронавирусом неточная.
«Медучреждения по-разному трактуют причины смерти пациентов, умерших на койках в стационарах, предназначенных для лечения больных COVID-19. Часть из них регистрируют как умерших от сердечно-сосудистых и других заболеваний», – сказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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