Ковидный коечный фонд в российских больницах почти полностью загружен

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Коечный фонд, выделенный в России под больных коронавирусом, заполнен более чем на 81%.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные минздрава.

«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс коек, из которых загружено 81,3%. В то же время отмечаем, что в настоящее время наблюдается прогнозируемый ранее экспертами минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», – уточнили в министерстве.

На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать, добавили в минздраве.

Суточный прирост больных COVID-19 вернулся к показателям двухмесячной давности: 18 июля было зафиксировано 6 234 заболевших, а 21 сентября – 6 196. За месяц ежедневное количество зарегистрированных случаев выросло уже на 31% (1 сентября оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщал о 4 729 больных за день в России). В Москве с 1 по 21 сентября суточное число новых зараженных увеличилось на 43%: с 641 до 915 человек.

В начале прошлой недели глава минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что все регионы готовы к росту заболеваемости COVID-19. Как отмечал министр, в медучреждениях используется формат коек двойного назначения, которые могут очень быстро переориентироваться на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией или тех, кто поступает с гриппом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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