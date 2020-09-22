Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе будут раздавать медицинские маски ● Феодосийский медицинский центр приобрел многоразовые защитные костюмы для сотрудников ● Один умер, 27 заболели: сводка по заражениям в Севастополе за сутки ● В Крыму за сутки от COVID скончались сразу четверо ● В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса
Ковидный коечный фонд в российских больницах почти полностью загружен
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Коечный фонд, выделенный в России под больных коронавирусом, заполнен более чем на 81%.
Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные минздрава.
«В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс коек, из которых загружено 81,3%. В то же время отмечаем, что в настоящее время наблюдается прогнозируемый ранее экспертами минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом», – уточнили в министерстве.
На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать, добавили в минздраве.
Суточный прирост больных COVID-19 вернулся к показателям двухмесячной давности: 18 июля было зафиксировано 6 234 заболевших, а 21 сентября – 6 196. За месяц ежедневное количество зарегистрированных случаев выросло уже на 31% (1 сентября оперштаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ сообщал о 4 729 больных за день в России). В Москве с 1 по 21 сентября суточное число новых зараженных увеличилось на 43%: с 641 до 915 человек.
В начале прошлой недели глава минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что все регионы готовы к росту заболеваемости COVID-19. Как отмечал министр, в медучреждениях используется формат коек двойного назначения, которые могут очень быстро переориентироваться на прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией или тех, кто поступает с гриппом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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