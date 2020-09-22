Какой сегодня праздник 22 сентября

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Сегодня, 22 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день без автомобиля (World Day Without Car)

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.

Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

День защиты слонов (Elephant Appreciation Day)

22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов, который был установлен по инициативе природоохранных организаций и экологов, обеспокоенных сокращением численности крупнейших сухопутных млекопитающих на планете.

Главная опасность исходит от браконьеров, убивающих слонов из слоновой кости. Страдают старые животные с большими бивнями. Гибель слоних — причина бедственного положения их стада. Как следствие такой ситуации — появление большого числа слонят-сирот, которые умирают, не достигнув 40-летнего зрелого возраста.

Праздник Лады

Лада считается покровительницей свадеб, брачной жизни и ей посвящены много праздников, которые отмечаются шесть раз в году, с начала марта до середины сентября. На 9-10 сентября по старому стилю в народе приходится праздник славянской богини Лады, который символизирует плодородие, благосостояние, сбор урожая. В праздники Лады можно делать особые ритуалы и обряды, которые помогут вам привлечь то, что вы желаете.

Также сегодня, 22 сентября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день носорогов (World Rhino Day)

- Балтийский день единства

- День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны

- День партизанской славы в Украине

- Мабон

- День хоббита (Hobbit Day)

- День раскрашивания серости

- День сети (OneWebDay)

- Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом (World Chronic Myeloid Leukemia Day)

- День бизнес-леди (American Business Women's Day) в США

- День долгожителей (National Centenarian`s Day) в США

- День независимости Болгарии

- День сопротивления в Эстонии

- День учителя в Уругвае

- День независимости Мали

Сегодня именины празднуют: Феофан, Феодосий, Афанасий, Руф, Стратоник, Иосиф, Никита, Анна, Иоаким, Марин, Север, Харитон, Северьян, Руфиниан, Стратор.

Что происходило 22 сентября в прошлые годы

1692 - завершение судебного процесса над салемскими ведьмами, последние восемь «ведьм» были повешены.

1780 - первый реальный случай линчевания в США.

1784 - основание русскими первопроходцами первого поселения на Аляске.

1792 - становление Французской республики.

1862 - Авраам Линкольн приносит освобождение неграм-рабам в США.

1937 - образование на Левобережной Украине Полтавской области.

1955 - свергнут аргентинский диктатор Хуан Перон в результате военного переворота.

1955 - открытие крупнейшей астрофизической обсерватории в Крыму, возле Бахчисарая.

1980 - начало кровопролитной восьмилетней ирано-иракской войны.

1993 - отставка будущего президента Леонида Кучмы с поста премьер-министра Украины.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 сентября. Какие праздники будут завтра?

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