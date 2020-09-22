Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма просят санатории «с пониманием» отнестись к ночному отключению воды в Алуште ● В Севастополе снизился уровень воды в реке Бельбек ● Аксенов приказал избавить Крым от грязной воды в кранах ● Эколог рассказал об опасности искусственных осадков в Крыму ● Симферопольцы пожаловались на грязную воду в баках
К концу года может обмелеть самое глубокое водохранилище Крыма
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На Южном берегу Крыма на этой неделе начнут вводить графики подачи воды, как это уже сделано в Симферополе, Бахчисарае и близлежащих районах. Причина та же — в Изобильненском водохранилище, которое питает большую Алушту, заканчивается вода.
Воды в самом глубоком водохранилище Крыма осталось немного, и хватит ее до декабря текущего года, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации города Алушта Галина Огнева. Поэтому с 23 сентября решено ограничить водоснабжение сразу в нескольких населенных пунктах: Алуште, в поселке Партенит и селе Малый Маяк.
«В ночное время с 23.00 до 05.00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но идти она будет под низким давлением», — предупредила Огнева.
Снижение давления поможет сэкономить как минимум 10 тысяч кубометров в сутки, пояснила чиновница. Такие меры, не исключила она, позволят продержаться даже без осадков до апреля следующего года.
Вместе с тем в курортной столице Крыма ограничительные меры вводить пока не собираются. Ялте воды хватает.
«Счастливленское и Загорское водохранилища обычно всегда полные. И пока там, вроде бы, все хорошо», — рассказали в ялтинской администрации.
К началу лета 2020 года крымские водохранилища оставались практически без воды, так как продуктивных дождей не было с лета прошлого года. Только в середине июня текущего года на Крым обрушились долгожданные ливни, и водоемы немного наполнились, но далеко не все, и воды не хватило.
В августе в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах были введены графики почасовой подачи воды. Тогда же региональные власти заявили, что режим ограничения остается актуальным для любого населенного пункта Республики Крым.
Из-за засухи власти привлекли аэрологическую обсерваторию, которая займется выполнением экспериментальных авиационных работ по искусственному увеличению осадков на полуострове.
В тексте использованы материалы: Форпост
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