К концу года может обмелеть самое глубокое водохранилище Крыма

фото © Википедия

На Южном берегу Крыма на этой неделе начнут вводить графики подачи воды, как это уже сделано в Симферополе, Бахчисарае и близлежащих районах. Причина та же — в Изобильненском водохранилище, которое питает большую Алушту, заканчивается вода.

Воды в самом глубоком водохранилище Крыма осталось немного, и хватит ее до декабря текущего года, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации города Алушта Галина Огнева. Поэтому с 23 сентября решено ограничить водоснабжение сразу в нескольких населенных пунктах: Алуште, в поселке Партенит и селе Малый Маяк.

«В ночное время с 23.00 до 05.00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода будет, но идти она будет под низким давлением», — предупредила Огнева.

Снижение давления поможет сэкономить как минимум 10 тысяч кубометров в сутки, пояснила чиновница. Такие меры, не исключила она, позволят продержаться даже без осадков до апреля следующего года.

Вместе с тем в курортной столице Крыма ограничительные меры вводить пока не собираются. Ялте воды хватает.

«Счастливленское и Загорское водохранилища обычно всегда полные. И пока там, вроде бы, все хорошо», — рассказали в ялтинской администрации.

К началу лета 2020 года крымские водохранилища оставались практически без воды, так как продуктивных дождей не было с лета прошлого года. Только в середине июня текущего года на Крым обрушились долгожданные ливни, и водоемы немного наполнились, но далеко не все, и воды не хватило.

В августе в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах были введены графики почасовой подачи воды. Тогда же региональные власти заявили, что режим ограничения остается актуальным для любого населенного пункта Республики Крым.

Из-за засухи власти привлекли аэрологическую обсерваторию, которая займется выполнением экспериментальных авиационных работ по искусственному увеличению осадков на полуострове.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе снизился уровень воды в реке Бельбек. Уровень воды в реке Бельбек, протекающей по территории Крыма и Севастополя, значительно снизился.

Аксенов приказал избавить Крым от грязной воды в кранах. Вода в кранах у крымчан, которая и так течет тонкой струйкой, должна быть хотя бы чистой, а все жалобы на качество воды должны устраняться в кратчайшие сроки.

Симферопольцы пожаловались на грязную воду в баках. Жители домов на улице Лизы Чайкиной в крымской столице пожаловались на грязную воду в емкостях, установленных в городе на время ограничения водоснабжения.

В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа. На сегодня в крымской столице 45 проблемных многоквартирных домов, в которых вода не поступает выше пятого этажа.