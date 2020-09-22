ФСБ утверждает, что задержала в Крыму двух подозреваемых в экстремизме

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Управление ФСБ России по Крыму утверждает, что задержало двух мужчин, одного из которых подозревают «в дестабилизации ситуации», а другого «в публичном оправдании и пропаганде терроризма и экстремизма». Об этом сообщают крымские и российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В сентябре 2020 года украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября задержан сотрудниками УФСБ. Кроме того, 21 сентября УФСБ задержан гражданин России 1992 г. р., причастный к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма. У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подконтрольный России суд в Крыму арестовал двух подозреваемых. При этом не уточняется, на какой срок.

Комментариев задержанных, а также их адвокатов на данный момент нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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