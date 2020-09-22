Феодосийский медицинский центр приобрел многоразовые защитные костюмы для сотрудников

Изделия отечественного производства позволяют безопасно работать с пациентами с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщал пресс-служба Минздава Крыма.

ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» получил 50 многоразовых защитных костюмов российского производства, которые обеспечивают безопасность работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный врач Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов.

По его словам, в учреждении сохраняется и поддерживается необходимый запас средств индивидуальной защиты для сотрудников.

Ткань, из которой изготовлены защитные костюмы, выдерживает до 50 обработок в автоклаве. Костюмы легкие, ноские, прочные и теплые. Продолжительность пребывания в костюме регулируется картриджем респиратора.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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