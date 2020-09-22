Эксперт считает, что экономить воду в Крыму надо было уже три года назад

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Разрабатывать водную стратегию Крыма и систему экономии воды нужно было еще с 2016 года, поскольку это был последний полноводный год климатического цикла.

Такое мнение высказала заведующий кафедрой геоэкологии Крымского федерального университета Татьяна Бобра, сообщает пресс-служба вуза.

По словам специалиста, в Крыму традиционно периоды с большим и меньшим среднегодовым количеством осадков сменяются каждый 3-5 лет.

«2016-й год, по всей вероятности, был последним из цикла, когда было больше осадков, поэтому тогда мы и не почувствовали водную проблему так остро, как сейчас. Затем началась череда лет из более сухого цикла. В 2017-2019 годах не было такого количества осадков, а воду мы использовали в больших объемах, как привыкли ранее, активно спускали воду из водохранилищ на орошение, и они обмелели, не имея притока воды для пополнения», - пояснила Татьяна Бобра, отметив, что в нынешнем году уровень воды в водохранилищах Крыма практически достиг критической красной линии.

В данный момент полуострову нужно озаботиться не только вопросами экономии воды, но и изменения всей системы водопользования на полуострове, подчеркнула геоэколог.

В частности, уйти от использования питьевой воды в сельскохозяйственных и промышленных нуждах.

«Плохо, что сегодня мы ее (питьевую воду – ред.) используем и для других нужд. Мы ею поливаем, мы ее же используем в промышленности – вот это недопустимо. Здесь надо менять подход к водопользованию: переходить на иную, не водозатратную систему землепользования и, прежде всего, в сельском хозяйстве; вводить оборотное водоснабжение в промышленности, использовать очищенные сточные воды, опресненные воды. Только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности», - перечислила Татьяна Бобра.

Кроме того полуострову рано или поздно придется серьезно рассмотреть опреснение морской воды.

«Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жесткого дефицита», - заключила специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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