Курортный сезон
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Двукратная олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму
фото © instagram.com/allashishkina_rusallo4ka/
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина раскритиковала отдых на курортах Крыма.
Своими впечатлениями известная спортсменка поделилась в блоге в Instagram.
Как отметила Шишкина, отдых на отечественном курорте в условиях закрытых границ можно описать словами «хочешь отдыхать хорошо — плати».
«Цены во всех отелях взлетели до уровня хороших отелей Европы, Азии и других курортов. Но вроде же свое, родное, где лояльность к своим же гражданам? (...) Итог: единоразово хайпануть, не думая о том, что большинство больше не приедет и не посоветует друзьям и знакомым», — написала она.
По словам спортсменки, отдых в отеле в Ялте обошелся ей в 68 тысяч рублей за семь дней «на завтраках», не включая стоимость перелета. Сам номер был с «дешевой и обшарпанной мебелью» и ремонтом «тяп-ляп». Среди плюсов она отметила «приличный SPA и анимацию с приятными ребятами».⠀«В ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты», — подытожила Шишкина.
14 сентября российская туристка, отдохнувшая на одном из курортов Кубани, описала его словами «ад и тюрьма». Среди главных недостатков поселка Мезмай девушка отметила отсутствие инфраструктуры и уверенности в безопасности отдыха.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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