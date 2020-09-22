Двукратная олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму

фото © instagram.com/allashishkina_rusallo4ka/

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина раскритиковала отдых на курортах Крыма.

Своими впечатлениями известная спортсменка поделилась в блоге в Instagram.

Как отметила Шишкина, отдых на отечественном курорте в условиях закрытых границ можно описать словами «хочешь отдыхать хорошо — плати».

«Цены во всех отелях взлетели до уровня хороших отелей Европы, Азии и других курортов. Но вроде же свое, родное, где лояльность к своим же гражданам? (...) Итог: единоразово хайпануть, не думая о том, что большинство больше не приедет и не посоветует друзьям и знакомым», — написала она.

По словам спортсменки, отдых в отеле в Ялте обошелся ей в 68 тысяч рублей за семь дней «на завтраках», не включая стоимость перелета. Сам номер был с «дешевой и обшарпанной мебелью» и ремонтом «тяп-ляп». Среди плюсов она отметила «приличный SPA и анимацию с приятными ребятами».⠀«В ближайшие годы я на отдых в Крым не приеду. Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты», — подытожила Шишкина.

14 сентября российская туристка, отдохнувшая на одном из курортов Кубани, описала его словами «ад и тюрьма». Среди главных недостатков поселка Мезмай девушка отметила отсутствие инфраструктуры и уверенности в безопасности отдыха.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым накрыло волной коронавируса, а туристы плюют на меры безопасности. В Крыму продолжается курортный сезон, тысячи отдыхающих продолжают приезжать на полуостров из разных регионов России.

«Одно быдло с пивными животами»: в России обсуждают отдыхающих на пляжах в Крыму. Туристы сняли на видео переполненные отдыхающими пляжи Крыма, которые возмутили местных жителей.

Цены на новогоднее размещение в отелях Крыма зашкаливают. Тарифы на новогоднее размещение в крымских гостиницах высокого уровня кусаются.

Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности. Не менее 11 российских семей пострадали от действий мошенников, продававших путевки на старую базу отдыха в Крыму.