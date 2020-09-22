Власть
Дороги на въезде в Евпаторию пообещали починить до конца года
Дороги на въезде в Евпаторию отремонтируют до конца года. Как сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов, в дальнейшем их ждет капитальный ремонт и реконструкция.
«Въездную группу в Евпатории в рамках поручения Сергея Валерьевича (Аксенова, главы Крыма) мы в этом году сделаем текущем ремонтом, поскольку вся эта въездная группа у нас попадает под капитальный ремонт и реконструкцию по федеральной целевой программе после выполнения работ по прокладке инженерных коммуникаций. Поэтому пока мы не приступаем к капитальному ремонту, просто выполним текущий ремонт слоя износа (верхний слой асфальта): отфрезеруем 5 см и 5 см свежего асфальтобетона уложим туда до конца года – от кольца до улицы 2-й Гвардейской Армии», – сообщил Карпов.
В настоящее время ведется капитальный ремонт улицы Чапаева, которая примыкает к улице 2-й Гвардейской Армии. «В настоящее время идет строительство тротуаров с двух сторон, расширение проезжей части от железнодорожного переезда. На правой части по ходу движения уже выполнено укрепление основания ресайклингом и (уложен) нижний слой асфальтобетона. Поскольку достаточно интенсивное движение еще сохраняется в данном направлении, поэтому работы ведутся в вечернее время или в те окна, которые позволяют работать без перекрытия движения», – рассказал Карпов.
Работы проводятся на средства президентского фонда, генеральный подрядчик – ООО «РСК-Юг».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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