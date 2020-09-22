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Власть

Более 60 тысяч симферопольцев подали заявления на оформление льготного проезда

Более 60 тысяч симферопольцев подали заявления на оформление льготного проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщила начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Диана Фератова.

«Всего от граждан принято 60 501 заявление на предоставление им права льготного проезда, в том числе за истекшую неделю принято 865 заявлений. Кроме того, число обращений граждан по вопросам списания средств с карты, отсутствия SMS-уведомлений о назначении карты для льготного проезда за текущую неделю значительно сократилось», – цитирует Фератову пресс-служба администрации.

Ранее режим перехода на предоставление льготного проезда при помощи валидаторов был продлен в Симферополе до 1 ноября.

С 1 июля в МФЦ осуществляется прием заявлений от граждан на предоставление им права льготного проезда при введении автоматизированной системы оплаты проезда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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