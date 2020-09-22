Власть
Американский офицер рассказал украинцам, когда вернется Крым
фото © Новости Крыма
Отставной американский офицер Гарри Табах в интервью Дмитрию Гордону заявил, что вопрос возвращения Крыма для Украины проще, чем вопрос Донбасса.
По мнению капитана 1-го ранга ВМС США в отставке Юрия (Гарри) Табаха, с Крымом Украине нужно просто подождать развала России.
«Что касается Крыма… Я думаю, что Россия все-таки развалится — надеюсь, до того, как Украина, — и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно в состав Украины», — сказал Табах Гордону.
Американский военный пояснил, что для возвращения полуострова нужна всего лишь одна причина: «Если в Украине будет высокий уровень жизни, будет мало коррупции, люди будут получать хорошие зарплаты и жизнь здесь будет намного лучше, чем в Крыму».
Подобное разрешение военного конфликта на Донбассе, считает отставной американский офицер, было бы также лучшим вариантом.
Табах заявил, что хочет, чтобы в Украине был высокий уровень жизни, и она стала бы полноценной европейской страной. К этому он добавил, что жители неподконтрольной части Донбасса, видя такую ситуацию, должны сами пожелать вернуться.
«… Чтобы люди, которые сейчас живут на Донбассе, сказали: „Мы — украинцы, и мы хотим быть с Украиной». И это будет их решение, а не вы будете брать лобовой атакой», — подчеркнул бывший капитан ВМС США.
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