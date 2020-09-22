Аксенов сменил исполняющего обязанности министра промполитики Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового и.о. министра промышленной политики республики.

Соответствующий указ опубликован на портале крымского правительства.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра промышленной политики Республики Крым на Трянова Александра Александровича, заместителя министра промышленной политики Республики Крым», – сказано в указе.

На этой должности Трянов сменит Елену Элекчян, назначенную исполняющей обязанности министра в начале марта текущего года после отставки предыдущего министра Андрея Васюты. До назначения и.о. министра Элекчян была его замом.

Трянов 18 сентября был назначен заместителем министра промполитики распоряжением премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка. С октября 2016 по октябрь 2019 года работал в должности главы администрации Бахчисарая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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