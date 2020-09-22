Аксенов приказал избавить Крым от грязной воды в кранах

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Вода в кранах у крымчан, которая и так течет тонкой струйкой, должна быть хотя бы чистой, а все жалобы на качество воды должны устраняться в кратчайшие сроки.

Такую задачу поставил перед ГУП РК «Вода Крыма» и управляющими компаниями глава республики Сергей Аксенов во время оперативного совещания по ситуации с водоснабжением Симферополя и прилегающих районов.

«У нас есть обращения по грязной воде, и они не сняты до сих пор. Поэтому давайте в такой ситуации, когда струйка тонкая идет, чтобы хоть не ржавой воды, - подчеркнул глава республики, добавив, что это необходимо с учетом долгосрочной перспективы ограниченного водоснабжения. – Надо найти рецепт по решению данной проблемы. Я проблемы не вижу, понятно, почему это происходит: давайте найдем техническое решение».

При этом Сергей Аксенов отметил, что работу нужно проводить совместно с управляющими компаниями, большинство из которых в Симферополе – муниципальные.

«Должно быть понимание, что вопрос в течение какого-то периода, причем короткого, должен быть устранен. Шаблон должен быть действенный, то есть, методичка руководителям управляющих компаний, что они делают, какие фильтры меняются, какие деньги, соответственно», - обратил внимание глава республики.

Однако глава «Воды Крыма» Владимир Баженов предупредил, что целиком эту проблему устранить не удастся и с грязной водой из кранов жители Симферополя периодически все равно будут сталкиваться.

«Мы в районе дома производим сброс воды, убеждаемся, что наша вода стала чистой и после этого есть смысл управляющим компаниям мыть свои фильтры», - разъяснил Баженов нынешний порядок действий по очистке воды в домах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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