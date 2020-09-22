Водный кризис
Развитие сюжета: Эколог рассказал об опасности искусственных осадков в Крыму ● Симферопольцы пожаловались на грязную воду в баках ● В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа ● Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды ● Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе
Аксенов приказал избавить Крым от грязной воды в кранах
фото © Новости Крыма
Вода в кранах у крымчан, которая и так течет тонкой струйкой, должна быть хотя бы чистой, а все жалобы на качество воды должны устраняться в кратчайшие сроки.
Такую задачу поставил перед ГУП РК «Вода Крыма» и управляющими компаниями глава республики Сергей Аксенов во время оперативного совещания по ситуации с водоснабжением Симферополя и прилегающих районов.
«У нас есть обращения по грязной воде, и они не сняты до сих пор. Поэтому давайте в такой ситуации, когда струйка тонкая идет, чтобы хоть не ржавой воды, - подчеркнул глава республики, добавив, что это необходимо с учетом долгосрочной перспективы ограниченного водоснабжения. – Надо найти рецепт по решению данной проблемы. Я проблемы не вижу, понятно, почему это происходит: давайте найдем техническое решение».
При этом Сергей Аксенов отметил, что работу нужно проводить совместно с управляющими компаниями, большинство из которых в Симферополе – муниципальные.
«Должно быть понимание, что вопрос в течение какого-то периода, причем короткого, должен быть устранен. Шаблон должен быть действенный, то есть, методичка руководителям управляющих компаний, что они делают, какие фильтры меняются, какие деньги, соответственно», - обратил внимание глава республики.
Однако глава «Воды Крыма» Владимир Баженов предупредил, что целиком эту проблему устранить не удастся и с грязной водой из кранов жители Симферополя периодически все равно будут сталкиваться.
«Мы в районе дома производим сброс воды, убеждаемся, что наша вода стала чистой и после этого есть смысл управляющим компаниям мыть свои фильтры», - разъяснил Баженов нынешний порядок действий по очистке воды в домах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа. На сегодня в крымской столице 45 проблемных многоквартирных домов, в которых вода не поступает выше пятого этажа.
Севастопольцы жалуются на качество асфальта. Новый асфальт на площади Ушакова в Севастополе не выдержал летнего сезона.
В Севастополе жителям многоквартирных домов предложили самим обустраивать парковки. Тем временем в городе начали штрафовать паркующихся на газонах автомобилистов.
Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды. В Крыму 29 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин.
В Крыму еще 81 новых случаев коронавируса
За 21 сентября на территории Республики Крым зарегистрирован 81 случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Поклонская хочет казнить Турчинова видео
Депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что предала бы казни бывшего секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки
За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
вчера
В Севастополе Крайслер «намотало» на столб, водитель погибфото
22 часа назад
Двукратная олимпийская чемпионка раскритиковала отдых в Крыму
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина раскритиковала отдых на курортах Крыма.