Власть
Жительнице Армянска грозит тюрьма за неуплату алиментов
Против жительницы Армянска, обвиняемой в неуплате алиментов, возбудили уголовное дело.
Как сообщает прокуратура, жительница Армянска, будучи привлеченной к административной ответственности, вопреки решению суда, без уважительных причин обязательные алиментные платежи на содержание несовершеннолетней дочери не выплачивала.
Позднее в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка».
«Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой города на контроль», – говорится в сообщении.
Ранее в Раздольненском районе Крыма возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в неуплате средств на содержание четырех несовершеннолетних детей.
В марте прокуратура сообщала, что 47-летний крымчанин задолжал алиментов по троим несовершеннолетним детям более чем на один миллион рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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