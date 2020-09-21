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Власть

Власти отложили ремонт участка дороги в Бахчисарайском районе

11:13 понедельник, 21 сентября 2020
Бахчисарай

Власти Бахчисарайского района приняли решение перенести ремонт дороги между селами Вилино и Песчаное на следующий год, сообщает пресс-служба Минтранса Крыма.

«Совместно с главой Бахчисарайского района Людмилой Пучковой было принято решение о переносе ремонта дороги от Вилино до Песчаного на следующий год. Имеется в виду восьмикилометровый участок, работы на котором были выполнены в 2014 году. Вместо этого в программу ремонта включат дорогу от Бахчисарая до села Маловидное», - говорится на странице министерства в Facebook.

По данным министра транспорта республики Сергея Карпова, на данный момент в районе начался ремонт трассы Песчаное-Почтовое, который проходит в круглосуточном режиме.

Дорожники снимают слой асфальта и оборудуют тротуары вдоль дороги. Кроме того, дополнительно обследуют оползневые участки трассы и, при необходимости проведения на них работ, включат в программу 2021 года.

Ранее в дирекции управления ФЦП в РК сообщили, что через четыре года Белогорск и южнобережное село Приветное (Большая Алушта) соединит реконструированная дорога. На эти цели планируется потратить около 31 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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