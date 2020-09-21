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Водный кризис

Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе

10:04 понедельник, 21 сентября 2020
Феодосия

В начале прошлой недели стала известна шокирующая информация: износ водопроводных труб в Феодосии доходит до 90%.

Жить без воды летом тоже безрадостно, но зимой особенно хочется, чтобы все средства жизнеобеспечения были в порядке.

- До 90 процентов, до них, что может означать и 60, и 70, - сразу уточнил директор Феодосийского филиала «Вода Крыма» Андрей Михайлович Чимпоеш. – Живем мы сейчас в нормальном рабочем режиме, и никакого апокалипсиса не предвидится.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Кафа

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В Алуште введут графики подачи воды. Графики подачи воды введут в Алуште с 23 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.

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