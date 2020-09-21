Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе

В начале прошлой недели стала известна шокирующая информация: износ водопроводных труб в Феодосии доходит до 90%.

Жить без воды летом тоже безрадостно, но зимой особенно хочется, чтобы все средства жизнеобеспечения были в порядке.

- До 90 процентов, до них, что может означать и 60, и 70, - сразу уточнил директор Феодосийского филиала «Вода Крыма» Андрей Михайлович Чимпоеш. – Живем мы сейчас в нормальном рабочем режиме, и никакого апокалипсиса не предвидится.

В тексте использованы материалы: Кафа

Ранее Новости Крыма сообщали:

Водный кризис пришел на Южный берег Крыма. В Алуште и расположенных неподалеку от курортного города двух поселках – Партените и Малом Маяке – с 23 сентября будут введены ограничения подачи воды.

В Крыму с начала года нашли уже 50 незаконных скважин. В Республике Крым с начала 2020 года специалисты Минэкологии РК выявили 50 случаев незаконного использования скважин для добычи воды.

В Алуште введут графики подачи воды. Графики подачи воды введут в Алуште с 23 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.

В Ялте высадят осенние и весенние цветы. Ялтинский «Зеленстрой» начал высадку 18 тысяч саженцев виолы. А со второй декады октября начнется высадка более 25 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и хризантем.