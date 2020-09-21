Водный кризис
Развитие сюжета: Для восстановления водного баланса Крыму нужна годовая норма осадков ● Водный кризис пришел на Южный берег Крыма ● В Крыму с начала года нашли уже 50 незаконных скважин ● В Алуште введут графики подачи воды ● Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры
Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе
В начале прошлой недели стала известна шокирующая информация: износ водопроводных труб в Феодосии доходит до 90%.
Жить без воды летом тоже безрадостно, но зимой особенно хочется, чтобы все средства жизнеобеспечения были в порядке.
- До 90 процентов, до них, что может означать и 60, и 70, - сразу уточнил директор Феодосийского филиала «Вода Крыма» Андрей Михайлович Чимпоеш. – Живем мы сейчас в нормальном рабочем режиме, и никакого апокалипсиса не предвидится.
В тексте использованы материалы: Кафа
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водный кризис пришел на Южный берег Крыма. В Алуште и расположенных неподалеку от курортного города двух поселках – Партените и Малом Маяке – с 23 сентября будут введены ограничения подачи воды.
В Крыму с начала года нашли уже 50 незаконных скважин. В Республике Крым с начала 2020 года специалисты Минэкологии РК выявили 50 случаев незаконного использования скважин для добычи воды.
В Алуште введут графики подачи воды. Графики подачи воды введут в Алуште с 23 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.
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