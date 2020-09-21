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Власть

В Ялте не хватает опорных пунктов полиции и сотрудников ППС

12:40 понедельник, 21 сентября 2020
Ялта

Нехватка опорных пунктов полиции и недостаточно укомплектованный штат патрульного-постовой службы - эти и другие вопросы обсудили депутаты Ялты на встрече с участковыми региона.

«Сегодня в Ялтинском регионе существенно не хватает опорных пунктов полиции. На их базе участковые могли бы проводить приемы граждан и быть в курсе самых актуальных проблем, возникающих у населения муниципального образования. Сейчас приемы проходят только в Массандровском и Ливадийском отделах полиции. Людям нужно туда еще добираться, не все имеют такую возможность, и вопросы населения остаются нерешенными», - пояснил заместитель председателя городского совета Денис Давыдов.+

Вопросы, волнующие граждан, чаще всего, носят бытовой характер, касаются обеспечения правопорядка во дворах и на детских площадках, где зачастую собираются любители алкоголя, которые шумят, ругаются и мусорят.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, касающиеся патрулирования улиц. Из-за того, что штат патрульно-постовой службы укомплектован только наполовину, контроль правопорядка осуществляется преимущественно в центральной части города.

«Однако нами достигнута договоренность, что периодически в разные районы города, где складывается неблагоприятная криминогенная обстановка будет направляться оперативная группа для проведения рейдов», - пояснил Денис Давыдов.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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