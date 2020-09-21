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Власть

В Украине создают международную площадку для обсуждения принадлежности Крыма

08:19 понедельник, 21 сентября 2020
В Украине создают международную площадку для обсуждения принадлежности Крыма

фото © Новости Крыма

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины изучает предложения по созданию международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма.

Об этом в воскресенье в интервью телеканалу «Прямой» сообщил украинский вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, данной темой поручено заниматься трем должностным лицам - ему, главе МИД Дмитрию Кулебе и так называемому постоянному представителю президента Украины в Крыму Антону Кориневичу.

«Наше видение я передал в СНБО, сейчас там исследуют <...> Могу сказать одно: альянс наших международных партнеров будет расширен, в отличие от нашего «нормандского формата», - проинформировал он, не раскрыв других деталей. Говоря о способе «возвращения Крыма», Резников отметил, что «пока это политико-дипломатический путь».

В августе президент Украины Владимир Зеленский признал, что пока нет «серьезной и эффективной площадки» для обсуждения вопроса принадлежности Крыма. В июле первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что украинское правительство подготовило «стратегию возвращения Крыма» под свой контроль, но пока не будет ее обнародовать. В свою очередь Кулеба назвал три важных составляющих данного плана: удержание этого вопроса «на стратегической повестке дня», обеспечение «эффективности санкционного режима в отношении Крыма» и поиск дополнительных международных инструментов для «давления на Россию».

В тексте использованы материалы: ТАСС

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