В Севастополе жителям многоквартирных домов предложили самим обустраивать парковки

Тем временем в городе начали штрафовать паркующихся на газонах автомобилистов.

Жителям многоквартирных домов Севастополя предложили совместными усилиями обустраивать парковочные зоны в своих дворах. Собственники жилых помещений могут принимать подобные решения общим собранием, заявил глава департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

«Собственники жилых помещений в рамках эксплуатации, содержания многоквартирного жилого дома могут общим собранием принять решение и сделать парковочную зону в рамках содержания управляющей компанией, в рамках своего тарифа. Владельцы автотранспортных средств должны по согласованию с собственниками организовать парковку надлежащим образом», – приводит слова Евгения Горлова телеканал «НТС».

Глава департамента отметил, что проекты существующих сегодня многоквартирных домов принимались в то время, когда в городе не было такого количества машин. Сейчас же, по его словам, на семью приходится по одному автомобилю.

Пока же многие севастопольцы паркуют свои автомобили на зеленых зонах вблизи многоэтажных домов. Журналисты «НТС» убедились в этом во время первого мониторинга территории в районе улицы Степаняна.

«Автомобили здесь стоят упорядоченно – в ряд. И так же, один за другим, на лобовые стекла машин крепятся уведомления об обнаружении достаточных оснований для возбуждения дела об административном правонарушении», – отмечает корреспондент.

В документе указывается орган, в который автовладельцу необходимо прийти для составления протокола. Хозяина машины определят по госномеру. По словам и.о. директора департамента городского хозяйства, если гражданин или юридическое лицо не приходит за получением протокола, уведомление об административном правонарушении ему направляется заказным письмом. Далее материалы передаются в суд.

Как ранее сообщалось, в Севастополе с 8 сентября начал действовать закон, запрещающий парковку на газоне. За его нарушение физическому лицу будет грозить штраф в тысячу рублей, должностному лицу – в 10 тысяч, юридическому – в 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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