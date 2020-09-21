Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки ● Красноярские медики приехали в Крым бороться с коронавирусом ● Крым остается в «красной зоне» по COVID ● Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России ● «Лето красное пропели!» - из крымских сетей про пандемию коронавируса
В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19
фото © pravda.com.ua
В Севастополе за сутки COVID-19 заболели 27 человек.
Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города. Количество заболевших с начала пандемии в Севастополе достигло 818 человек.
«За сутки темп прироста составил 3,41. За неделю заболело 162 человека, на прошлой неделе было 78, то есть рост больше чем в два раза. Коэффициент распространения снизился до 1,4. Свободный коечный фонд составляет фактически 8%. Тестирование – больше 200 тестов на 100 тысяч населения», - сообщил статистику Кулагин.
По его словам, сейчас в двух больницах города, переоборудованных под ковидные госпитали, восемь человек находятся на аппаратах ИВЛ. В инфекционной больнице на сегодняшний день находятся 230 человек, в городской больнице №9 – 197 человек.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 79 человек. Всего количество заразившихся с начала пандемии достигло 3808 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19
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