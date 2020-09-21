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Коронавирус в Крыму

В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19

11:13 понедельник, 21 сентября 2020
Севастополь
В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19

фото © pravda.com.ua

В Севастополе за сутки COVID-19 заболели 27 человек.

 Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города. Количество заболевших с начала пандемии в Севастополе достигло 818 человек.

«За сутки темп прироста составил 3,41. За неделю заболело 162 человека, на прошлой неделе было 78, то есть рост больше чем в два раза. Коэффициент распространения снизился до 1,4. Свободный коечный фонд составляет фактически 8%. Тестирование – больше 200 тестов на 100 тысяч населения», - сообщил статистику Кулагин.

По его словам, сейчас в двух больницах города, переоборудованных под ковидные госпитали, восемь человек находятся на аппаратах ИВЛ. В инфекционной больнице на сегодняшний день находятся 230 человек, в городской больнице №9 – 197 человек.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 79 человек. Всего количество заразившихся с начала пандемии достигло 3808 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Коронавирус в Крыму
В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19

В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19

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