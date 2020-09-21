В Севастополе создадут фонд обманутых дольщиков

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Эта структура поможет с завершением строительства проблемных домов.

В Севастополе хотят создать фонд поддержки обманутых дольщиков. К такому решению в городе пришли после очередного заседания комиссии по проблемным домам, сообщает телеканал НТС.

Создаваемая структура поможет достраивать и узаконивать дома, которые испытывают проблемы с вводом в эксплуатацию. А таких домов в городе десятки. Люди купили в них квартиры, но дома по разным причинам так и не введены в эксплуатацию.

В минувшую пятницу комиссия рассмотрела три проблемных дома.

На проспекте Генерала Острякова, 244 владельцы почти 350 квартир не могут жить в собственном жилье. С 2016 года предыдущее правление жилищно-строительного кооператива с 2016 года не смогло заключить договоры на технологические присоединения газа, электроснабжения, канализации и водоотведения.

Как рассказал нынешний председатель правления «ЖСК «Острякова» Павел Евлаш, предыдущее правление не передает бухгалтерские документы кооператива, и новое правление не может произвести полную ревизию. Но уже сейчас понятно, что средств, которые должны люди за коммуналку, недосточно для введения МКД в эксплуатацию.

По словам главы Севархитектруы Максима Жукалова, для завершения строительства необходимо как минимум 21,5 миллиона рублей.

Чиновник объяснил, что есть два варианта решения проблемы. Первый – пайщики завершают строительство за свой счет. Однако не все горожане могут собрать нужную сумму. Второй способ – власти признают застройщика банкротом. Тогда будет возможно достроить комплекс за счет средств регионального фонда поддержки обманутых дольщиков, который правительство Севастополя планирует создать.

Врио губернатора Михаил Развожаев поручил руководителям профильных ведомств определить людей, по вине которых застройщик оказался финансово несостоятельным, и привлечь их к ответственности.

Подобная ситуация возникла на улице Степаняна, 9А. По этому адресу дом строится с 2012 года. За восемь лет работы подрядчика его готовность составила только 80%.

По словам директора ДИЗО Максима Левашова, земля под строительство дома на улице Степаняна принадлежит городу. Комиссия планирует предоставить землю застройщику. Для введения этого дома в эксплуатацию потребуется 23,5 миллиона рублей. Дольщики рассчитывают на помощь регионального фонда.

А для завершения строительства домов по улице Маринеско, 8,необходимо всего два миллиона рублей. Там с 2010 года возвели две секции по 10 этажей. Но во время проверки Госжилнадзор обнаружил ряд проблем: дом не до конца обеспечен газоанализаторами, на некоторых этажах разная ширина площадок и высота ступеней, что не соответствует техническому регламенту. Это не позволяет обеспечить противопожарную безопасность объекта.

Представители профильных департаментов городского Правительства представят результаты решения проблем недостроенных домов севастопольцев на следующем заседании профильной комиссии.

Напомним, комиссия была создана в августе 2020 года врио губернатора Михаилой Развожаевым. Первыми ласточками в деле легализации украинских долгостроев при нынешнем главе города стали многоэтажки по адресу улица Шевченко, 14 и 16.

Как ранее сообщалось, по состоянию на конец 2018 года в реестре не введенных в эксплуатацию домов насчитывалось 28 проблемных объектов, а число людей, вложивших деньги в строительство жилья в Севастополе и ожидающих его ввода в эксплуатацию, превышало 2 тысячи человек.

В тексте использованы материалы: Форпост

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