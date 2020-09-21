В Севастополе работники строительной компании больше двух месяцев не получали зарплату

В Севастополе сотрудникам строительной компании «Альфа» более двух месяцев не платили зарплату.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, это стало известно по результатам проверки.

«Установлено, что ООО «СК «Альфа» свыше двух месяцев полностью не выплачивалась заработная плата 52 работникам, при этом имеющиеся средства направлялись руководством предприятия на иные нужды», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в компании образовалась задолженность по заработной плате в размере 7,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса России (невыплата заработной платы).

Ранее сообщалось, что в Ялте в суд направили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на одном из предприятий в размере более 17 миллионов рублей.

Также отмечалось, что в Севастополе коммунальщики задолжали глухонемым дворникам 1,5 миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В октябре на дорогах Крыма установят около 300 новых камер. В октябре на дорогах Крыма установят около 300 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Масштабный рейд ГИБДД пройдет в Крыму. С 21 по 30 сентября сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения проведут в Крыму профилактический рейд «Встречная полоса».

Судебный пристав в Крыму купил авто почти за 6 миллионов рублей. В Крыму судебный пристав приобрел автомобиль за 5,9 миллионов рублей.

В Симферополе поймали 18-летнего организатора крупной сети наркосбыта. Сотрудники МВД задержали организовавшего крупную сеть наркосбыта 18-летнего жителя Симферополя.