В Севастополе продлили режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Севастополе продляется еще на месяц – до 31 октября. Указ об этом, подписанный врио губернатора Михаилом Развожаевым, опубликован на официальном сайте правительства города.

Он вступает в силу с сегодняшнего дня.

Этот режим, напомним, запрещает работу кружков и секций в социальных учреждениях, а также вывоз организованных групп детей за пределы Крыма и размещение в гостиницах и санаториях Севастополя детских групп (кроме групп из Крыма, Севастополя и арктической зоны России). Также сохраняется обязательная изоляция в обсерваторах на две недели для тех, кто вернулся из-за границы вывозными рейсами или близко контактировал с заболевшими COVID-19.

Кроме того, в указ вносятся новые изменения, которых не было в предыдущих редакциях документа. Они касаются масочного режима, который стал обязательным в людных местах, и социальной дистанции в один метр, которую пока только рекомендуют всем соблюдать.

«Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении торговых объектов (объектов оказания услуг), иных помещений с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте, а также при пользовании услугами такси», - говорится в документе.

Исключением из этого списка являются школы, детские сады и вузы. Там ношение масок регулирует Роспортребнадзор и Министерство просвещения РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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