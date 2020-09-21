Происшествия
В Севастополе Крайслер «намотало» на столб, водитель погиб
30-летний водитель не выжил в ДТП, случившемся в Севастополе накануне вечером, подтвердила пресс-служба севастопольского УМВД.
«Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем „Крайслер», двигался по автодороге Бахчисарай — Севастополь со стороны Инкермана в направлении Бахчисарая, выехал за пределы проезжей части и произвел наезд на препятствие. В результате ДТП скончался на месте до приезда скорой. Проводится проверка», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что накануне, около 21 часа, на спуске с Северной стороны Севастополя к Инкерману произошло серьезное ДТП.
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