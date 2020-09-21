В октябре на дорогах Крыма установят около 300 новых камер

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В октябре на дорогах Крыма установят около 300 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Такое количество сможет «перекрыть» практически все проблемные места.

Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на начальника Центра фиксации ГИБДД МВД по РК Дмитрия Леонтьева.

«Камеры – хороший способ дисциплинировать водителей, - отметил Леонтьев. - Они будут установлены на «больных» точках, в которых ранее произошли ДТП».

По его словам, на трассе «Таврида» установят порядка 40 комплексов, в том числе на участке от Керчи до Симферополя - около 15 камер.

Крымские власти называют трассу «Таврида» одним из ключевых проектов социально-экономического развития Крыма. Но крымчане и гости полуострова жалуются, что она постоянно приносит неприятные неожиданности. На ней регулярно фиксируют смертельные ДТП.

Крымские активисты утверждают, что это связано с неготовностью трассы к эксплуатации, поскольку на ней отсутствуют полноценное освещение, отбойники и прочие атрибуты безопасности. Подрядчик строительства «Тавриды», в свою очередь, винит в авариях нарушителей правил дорожного движения.

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