Власть
В октябре на дорогах Крыма установят около 300 новых камер
фото © Новости Крыма
В октябре на дорогах Крыма установят около 300 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Такое количество сможет «перекрыть» практически все проблемные места.
Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на начальника Центра фиксации ГИБДД МВД по РК Дмитрия Леонтьева.
«Камеры – хороший способ дисциплинировать водителей, - отметил Леонтьев. - Они будут установлены на «больных» точках, в которых ранее произошли ДТП».
По его словам, на трассе «Таврида» установят порядка 40 комплексов, в том числе на участке от Керчи до Симферополя - около 15 камер.
Крымские власти называют трассу «Таврида» одним из ключевых проектов социально-экономического развития Крыма. Но крымчане и гости полуострова жалуются, что она постоянно приносит неприятные неожиданности. На ней регулярно фиксируют смертельные ДТП.
Крымские активисты утверждают, что это связано с неготовностью трассы к эксплуатации, поскольку на ней отсутствуют полноценное освещение, отбойники и прочие атрибуты безопасности. Подрядчик строительства «Тавриды», в свою очередь, винит в авариях нарушителей правил дорожного движения.
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