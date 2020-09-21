В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа

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На сегодня в крымской столице 45 проблемных многоквартирных домов, в которых вода не поступает выше пятого этажа.

Об этом в ходе совещания о ситуации с водоснабжением Симферополя рассказала глава администрации города Елена Проценко.

— Жалобы были по многим адресам — район Красной горки, улица Бела Куна, обращались много раз к вам в аккаунты (на имя главы республики Сергея Аксенова, — ред.) по поводу того, что давление не доходит до 7,8 и 9 этажей. Это также улицы Донская, Глинки. Огромное количество. Понимаем эту ситуацию и довозим воду. Конечно, людей это не устраивает, — сообщила Проценко.

Таких проблемных домов, где вода не поступает выше пятого этажа, на сегодня 45, уточнила она. Сегодня заканчивается работа по врезкам в системы водоснабжения в подвалах в этих МКД.

— Ставим водозаборы для того, чтобы людям было удобнее набирать в подвале. Понимаем, что все равно не комфортно, но тем не менее это ближе, чем набирать из емкости на улице, — объяснила Проценко.

Глава Крыма Сергей Акенов поручил гендиректору «Воды Крыма» Владимир Баженову в ручном режиме искать выход из сложной ситуации:

— Владимир Викторович (Баженов, — ред.), попрошу отработать и посмотреть ситуацию Может быть, каким-то образом с учетом того, что на верхних этажах нет воды постоянно, вне графика, если это возможно технически, на 1,5-2 часа подавать воду. Может, не с 6 до 9, вне графика. Чтобы люди могли набрать воду, а не таскаться с ведрами, — сказал он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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