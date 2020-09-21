Водный кризис
Развитие сюжета: Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды ● Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе ● Для восстановления водного баланса Крыму нужна годовая норма осадков ● Водный кризис пришел на Южный берег Крыма ● В Крыму с начала года нашли уже 50 незаконных скважин
В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа
фото © www.tvc.ru
На сегодня в крымской столице 45 проблемных многоквартирных домов, в которых вода не поступает выше пятого этажа.
Об этом в ходе совещания о ситуации с водоснабжением Симферополя рассказала глава администрации города Елена Проценко.
— Жалобы были по многим адресам — район Красной горки, улица Бела Куна, обращались много раз к вам в аккаунты (на имя главы республики Сергея Аксенова, — ред.) по поводу того, что давление не доходит до 7,8 и 9 этажей. Это также улицы Донская, Глинки. Огромное количество. Понимаем эту ситуацию и довозим воду. Конечно, людей это не устраивает, — сообщила Проценко.
Таких проблемных домов, где вода не поступает выше пятого этажа, на сегодня 45, уточнила она. Сегодня заканчивается работа по врезкам в системы водоснабжения в подвалах в этих МКД.
— Ставим водозаборы для того, чтобы людям было удобнее набирать в подвале. Понимаем, что все равно не комфортно, но тем не менее это ближе, чем набирать из емкости на улице, — объяснила Проценко.
Глава Крыма Сергей Акенов поручил гендиректору «Воды Крыма» Владимир Баженову в ручном режиме искать выход из сложной ситуации:
— Владимир Викторович (Баженов, — ред.), попрошу отработать и посмотреть ситуацию Может быть, каким-то образом с учетом того, что на верхних этажах нет воды постоянно, вне графика, если это возможно технически, на 1,5-2 часа подавать воду. Может, не с 6 до 9, вне графика. Чтобы люди могли набрать воду, а не таскаться с ведрами, — сказал он.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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