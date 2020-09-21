Происшествия
В Крыму за неделю потушили 93 пожара и спасли в горах 9 человек
За последнюю неделю в Крыму потушили 93 пожара, три из которых случились в лесу, спасли девять человек в горно-лесной зоне и 22 человека в ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
«За отчетный период было ликвидировано 93 пожара, из них 64 - это возгорания сухой растительности и мусора. Также, было 3 происшествия на воде, спасено два человека, к сожалению, двое погибло. В горно-лесной зоне проведено восемь поисково-спасательных операций, было спасено девять человек», - рассказали в МЧС.
Кроме того, за семь дней спасатели 13 раз ликвидировали последствия серьезных ДТП, где удалось помочь 22 пострадавшим, но один скончался.
В пятницу, 18 сентября, на ферме в селе Красноярское Черноморского района произошел пожар. Спасателям не удавалось победить огонь на площади 500 «квадратов» около четырех часов. В течение этого времени погибло сто свиней и сгорело 50 тонн зерна.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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