В Крыму российские военные провели учебные полеты на истребителях

фото © ТАСС

В небе над Крымом летчики на двухместных учебно-боевых истребителях Су-27УБ выполнили первые полеты в роли командиров экипажа в сопровождении летчиков-инструкторов.

Об этом сообщает Южный военный округ Минобороны России.

«В ходе плановых учебно-тренировочных полетов молодые офицеры впервые управляли боевыми истребителями самостоятельно под наблюдением опытных летчиков», – говорится в сообщении.

Сообщается, что в небе летчики отработали элементы несложного пилотажа, самостоятельно производили взлеты и посадки, а также отработали упражнение «прерванный заход на посадку», в ходе которого истребитель после касания шасси взлетно-посадочной полосы с включением форсажа уходит в небо.

В учебно-тренировочных полетах участвовали 15 молодых летчиков. Всего в тренировке было задействовано три учебно-боевых истребителях Су-27УБ.

Российские военные 11 сентября провели военные учения. Тогда морская авиация Черноморского флота России в ходе учений нанесла бомбовые удары по береговому командному пункту и десантному отряду кораблей условного противника.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия привела в боевую готовность военную авиацию в Крыму. Истребители ЮВО привели в боевую готовность в рамках учений «Кавказ-2020». Летчики отработают перехват воздушных целей и выполнят задачи по прикрытию действий ударной авиации.

Иностранные военные самолеты стали гораздо чаще приближаться к Крыму. Российские самолеты с начала текущего года на 20% чаще вылетали на сопровождение иностранных самолетов над Черным морем, чем в аналогичный прошлогодний период.

В Крыму в шоке от новости, что на полуостров проникли бойцы украинского спецназа. В ряде СМИ появилась информация о том, что в Крым, в то время, когда американцы устраивали полеты своих самолетов в Черном море, удалось проникнуть бойцам нескольких украинских спецподразделений.

Элитный британский спецназ десантировался недалеко от Крыма. Сотни британских десантников, в том числе из элитного армейского подразделения Pathfinder, десантировались с парашютами в Николаевской области недалеко от границ Крыма.