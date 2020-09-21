Власть
В Крыму раскритиковали Зеленского за отказ уйти в отставку
фото © eadaily.com
Президент Украины Владимир Зеленский должен как минимум извиниться за то, что вопреки собственным словам не ушел в отставку после уличения его в нарушении законодательства.
Такое мнение выразил первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.
Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский весной 2019 года заявил, что уйдет в отставку, если будет уличен в нарушении законодательства Украины. В 2020 году он был пойман на недекларировании достаточно крупной суммы доходов в связи с чем появилась петиция с требованием покинуть пост. В ответе на инициативу, набравшую более 30 000 голосов лидер Украины заявил, что не нанес ущерба ни народу, ни стране.
«Я не сторонник того, что он должен уйти с должности, это его дело и дело народа Украины. Но как он сможет обращаться к народу Украины со словами о честности, добросовестности и открытости власти? С другой стороны, как говорится «пацан сказал, пацан – сделал», и ему стоит заявить об отставке и посмотреть, примут ее или нет. Но, как минимум, он должен за подобное извиниться», - сказал Ефим Фикс.
Парламентарий отметил, что «украинские политики любят давать громкие общения, правда, без дальнейших последствий».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Провал Аксенова: в борьбу с самостроями в Крыму пришлось вмешаться Москве. В России внесут поправки в Гражданский кодекс: изменения связаны с ситуацией в Крыму.
В Украине создают международную площадку для обсуждения принадлежности Крыма. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины изучает предложения по созданию международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма.
Департамент аппарата губернатора Севастополя закупит 200 фитнес-браслетов. Результаты закупки стоимостью в 375 тысяч рублей появились на специализированном портале.
Развожаев примет присягу губернатора Севастополя 2 октября. Победивший на выборах губернатора Севастополя Михаил Развожаев планирует провести торжественную церемонию вступления в должность 2 октября.
В Севастополе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Севастополе продляется еще на месяц – до 31 октября. Указ об этом, подписанный врио губернатора Михаилом Развожаевым, опубликован на официальном сайте правительства города.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Медикам Севастополя вкололи вакцины от коронавируса
Медицинским работникам Севастополя сделали прививки от коронавируса.
Опять 79: в Крыму несколько дней подряд одинаковое количество заражений в сутки
За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции.
13 часов назад
В Крыму на трассе смерти «Таврида» разбился мотоциклист
10 часов назад
В Севастополе Крайслер «намотало» на столб, водитель погибфото
9 часов назад
Холодные ночи и теплые дни: что ждет Крым на этой неделе
Холодные ночи и теплые дни без осадков ожидаются в Крыму до конца текущей недели.