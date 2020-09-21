В Крыму раскритиковали Зеленского за отказ уйти в отставку

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Президент Украины Владимир Зеленский должен как минимум извиниться за то, что вопреки собственным словам не ушел в отставку после уличения его в нарушении законодательства.

Такое мнение выразил первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский весной 2019 года заявил, что уйдет в отставку, если будет уличен в нарушении законодательства Украины. В 2020 году он был пойман на недекларировании достаточно крупной суммы доходов в связи с чем появилась петиция с требованием покинуть пост. В ответе на инициативу, набравшую более 30 000 голосов лидер Украины заявил, что не нанес ущерба ни народу, ни стране.

«Я не сторонник того, что он должен уйти с должности, это его дело и дело народа Украины. Но как он сможет обращаться к народу Украины со словами о честности, добросовестности и открытости власти? С другой стороны, как говорится «пацан сказал, пацан – сделал», и ему стоит заявить об отставке и посмотреть, примут ее или нет. Но, как минимум, он должен за подобное извиниться», - сказал Ефим Фикс.

Парламентарий отметил, что «украинские политики любят давать громкие общения, правда, без дальнейших последствий».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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