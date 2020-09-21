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Происшествия

В Крыму на трассе смерти «Таврида» разбился мотоциклист

12:29 понедельник, 21 сентября 2020

Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло около полуночи на трассе «Таврида» в ночь с субботы на воскресенье, об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, 32-летний водитель мотоцикла Yamaha R-1, двигаясь по «Тавриде» со стороны Севастополя в направлении Бахчисарая врезался в ехавший впереди него Mercedes-Benz AMG GLA. От удара мотоцикл опрокинулся. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

Причиной аварии, по информации ГИБДД, стало то, что водитель мотоцикла «не выбрал безопасную скорость движения».

Ранее, как сообщалось, начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев заявил, что скоростной режим по федеральной трассе «Таврида» могут увеличить до 110 км/ч, но только после того, как будет завершено строительство всей инфраструктуры вдоль новой трассы.

В конце августа трассу «Таврида» официально открыл президент России Владимир Путин.

Ее общая протяженность – более 250 км. Стоимость проекта составляет более 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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