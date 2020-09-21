Происшествия
В Крыму двое грабителей напали на пожилого мужчину на прогулке в парке
В Симферополе нашли и заключили под стражу двух грабителей, которые открыто похитили у 60-летнего мужчины мобильный телефон, часы и деньги прямо в городском парке.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Злоумышленниками оказались 36-летний симферополец, который ранее был судим за имущественные преступления и его 25-летний друг. На мужчин завели уголовное дело по факту грабежа группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.
«Злоумышленники толкнули потерпевшего в спину, от чего мужчина упал на землю. Не давая своей жертве возможности подняться, грабители открыто похитили мобильный телефон, часы и деньги мужчины. Общая сумма причиненного ущерба – 52 000 рублей», - уточнили в МВД.
Как сообщалось ранее, в Севастополе 42-летняя женщина подозревается в том, что из ревности избила и ограбила молодую девушку. Из-за сильных чувств к своему сожителю она нанесла 18-летней знакомой увечья, похитила личные вещи и деньги.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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