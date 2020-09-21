Власть
В Британии рассказали о сводящих российских военных с ума действиях
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Великобритания увеличила интенсивность разведдеятельности у границ России, чем начала «сводить с ума» российских военных, пишет 20 сентября The Times со ссылкой на источники в минобороны королевства.
Газета отмечает, что за последний месяц Британия направила к границам РФ 28 самолетов и несколько кораблей.
В полетах были задействованы истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки Sentinel, стратегический разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.
Военный источник издания заявил, что действия британцев «сводят с ума российских военных», так как стране приходится поднимать истребители на перехват и выводить в море корабли. При этом Лондон изучает «противника».
По его словам, такая тактика использовалась во время холодной войны и называлась «миссия с хорьками», так как схожа с забросом хорька в кроличью нору и дальнейшим наблюдением за происходящим.
18 сентября в Минобороны РФ сообщили, что за неделю у границ России зафиксировали 44 иностранных самолета-разведчика. Ведомство отметило резкий рост военной активности сил НАТО у российских границ и опасности дальнейшего обострения ситуации. В этом сентябре американские бомбардировщики впервые имитировали над Черным морем удары крылатыми ракетами по России, а количество пролетов разведывательной авиации альянса рядом с Крымом выросло на 61% по сравнению с прошлым годом.
Накануне МиГ-31 перехватил два американских бомбардировщика в небе над Беринговым морем.
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