У жителя Симферополя ночью в парке похитили 52 тысячи рублей

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю задержали двух граждан по подозрению в совершении грабежа на территории крымской столицы.

Оказалось, что ранее судимый за имущественное преступление 36-летний симферополец и его не судимый 25-летний товарищ ночью в городском парке заметили 60-летнего мужчину и решили его ограбить. Злоумышленники толкнули потерпевшего в спину, от чего мужчина упал на землю. Не давая своей жертве возможности подняться, грабители открыто похитили мобильный телефон, часы и деньги мужчины. Общая сумма причиненного ущерба – 52 000 рублей.

Подозреваемым избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Следственным отделом ОП «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе женщина может лишиться квартиры из-за поездки в Донецк. Надолго оставляя квартиру без присмотра, можно стать жертвой мошенников и потерять жилье. Как такое возможно, рассказала немолодая жительница Севастополя Лариса Ивановна В.

Керчанин убил своего брата из-за детской обиды. Керченский городской суд приговорил местного жителя к шести годам колонии строгого режима за умышленное избиение родного брата, который впоследствии скончался.

В Балаклаве мужчина ударил ножом своего собутыльника из-за музыки. В Балаклаве дружественные посиделки со спиртным закончились поножовщиной, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

В Севастополе один посетитель бара избил другого и скрылся. В одном из баров между выпившими мужчинами произошла ссора.