Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды

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В Крыму 29 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин.

Об этом на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя сообщил директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«29 населенных пунктов переведены на подвоз воды в связи с тем, что дебет из скважин, скажем деликатно, - исчез. Все равно мы планируем какое-то количество машин с емкостями перетащить на Симферопольский филиал для того, чтобы и ими тоже обеспечить те районы, в которые не смогут дотянуться мои коллеги», - сказал он.

Баженов добавил, что нельзя ограничиваться одним подвозом – вода в кранах у людей должна быть хотя бы раз в неделю.

«Моя точка зрения однозначная – хотя бы раз в неделю вода у людей должна быть по сетям там, где чистый подвоз. Потому что на подвозе людям не обеспечат ни работу стиральных машин, ни остального. Сейчас инженерная часть предприятия занимается тем, чтобы с какой-то периодичностью давать воду людям по сетям», - уточнил директор предприятия.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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