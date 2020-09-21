Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе ● Для восстановления водного баланса Крыму нужна годовая норма осадков ● Водный кризис пришел на Южный берег Крыма ● В Крыму с начала года нашли уже 50 незаконных скважин ● В Алуште введут графики подачи воды
Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды
фото © Новости Крыма
В Крыму 29 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин.
Об этом на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя сообщил директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«29 населенных пунктов переведены на подвоз воды в связи с тем, что дебет из скважин, скажем деликатно, - исчез. Все равно мы планируем какое-то количество машин с емкостями перетащить на Симферопольский филиал для того, чтобы и ими тоже обеспечить те районы, в которые не смогут дотянуться мои коллеги», - сказал он.
Баженов добавил, что нельзя ограничиваться одним подвозом – вода в кранах у людей должна быть хотя бы раз в неделю.
«Моя точка зрения однозначная – хотя бы раз в неделю вода у людей должна быть по сетям там, где чистый подвоз. Потому что на подвозе людям не обеспечат ни работу стиральных машин, ни остального. Сейчас инженерная часть предприятия занимается тем, чтобы с какой-то периодичностью давать воду людям по сетям», - уточнил директор предприятия.
В Алуште с 23 сентября с 23.00 до 05.00 будет снижено давление в трубах. В Изобильненском водохранилище воды хватит до декабря 2020 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Водный кризис пришел на Южный берег Крыма. В Алуште и расположенных неподалеку от курортного города двух поселках – Партените и Малом Маяке – с 23 сентября будут введены ограничения подачи воды.
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