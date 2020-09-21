Спецкомиссия определит развитие жемчужины Севастополя

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Планом развития Байдарской долины – жемчужины Севастополя – займется специальная комиссия.

Ее создали депутаты на заседании совета Орлиновского муниципального округа, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Решать судьбу земель под Севастополем будет администрация, представители товариществ и местные жители.

Вариантов благоустройства здесь несколько, отмечают чиновники. От создания развлекательной и туристической среды до спортивной и культурной территории. Нецелесообразным считают отставлять участки под сельское хозяйство.

«У нас есть порядка 3 тысяч гектар сельхоз земель, которые на сегодняшний день не используются. И это ограничивается рядом причин, как я говорил. Это водоохранная зона и заказник Байдарский. Отсутствие воды для орошения – это тоже одна из причин. Люди не могут просто заниматься сельским хозяйством», – сказал Александр Богуш, глава Орлиновского муниципального округа.

Новые проекты в Байдарской долине дадут дополнительные рабочие места жителям, заявляет глава Орлиновского муниципалитета. Что же все-таки появится на месте «голых» земель, решать начнут не раньше, чем через неделю. Тогда планируют провести первое заседание комиссии.

Напомним, ранее земля принадлежала КСП «Красный Октябрь». Участки разделили между пайщиками. Частично их уже выкупили московские предприниматели ООО «Али Баир» для строительства лицея. Контора судится с ДИЗО за право застроить долину.

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