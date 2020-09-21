Водный кризис
Развитие сюжета: В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа ● Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды ● Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе ● Для восстановления водного баланса Крыму нужна годовая норма осадков ● Водный кризис пришел на Южный берег Крыма
Симферопольцы пожаловались на грязную воду в баках
Жители домов на улице Лизы Чайкиной в крымской столице пожаловались на грязную воду в емкостях, установленных в городе на время ограничения водоснабжения.
Об этом в ходе совещания о ситуации с водоснабжением Симферополя рассказала глава администрации города Елена Проценко.
— Было обращение по улице Лизы Чайкиной по поводу грязной воды в емкости. К огромному сожалению, когда мы приехали, воды уже не было. Был подвоз воды дополнительный, поэтому не смогли разобраться в ситуации. Аналогичная ситуация была на днях в Каменке. Были жалобы, но когда мы взяли на анализ воду — она была прозрачная. То есть, не подтвердилось, — сообщила Елена Проценко.
Автоцистерны наполняются водой из одного водозабора и развозят по городу одинаково чистую воду, объяснила Проценко. По ее словам, причиной загрязнения воды могла стать грязная емкость.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольцы жалуются на качество асфальта. Новый асфальт на площади Ушакова в Севастополе не выдержал летнего сезона.
В Севастополе жителям многоквартирных домов предложили самим обустраивать парковки. Тем временем в городе начали штрафовать паркующихся на газонах автомобилистов.
Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды. В Крыму 29 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин.
Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе. В начале прошлой недели стала известна шокирующая информация: износ водопроводных труб в Феодосии доходит до 90%.
Российский бизнесмен Ротенберг мог использовать банк Barclays для обхода санкций
Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после крымских событий.
В многоквартирных домах в Симферополе вода не поступает выше пятого этажа
На сегодня в крымской столице 45 проблемных многоквартирных домов, в которых вода не поступает выше пятого этажа.
Холодные ночи и теплые дни: что ждет Крым на этой неделе
Холодные ночи и теплые дни без осадков ожидаются в Крыму до конца текущей недели.
В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом
В «Артеке» трое сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице международного детского центра в соцсети «ВКонтакте».
18 сентября
В Алуште введут графики подачи воды
19 сентября
В Севастополе за неделю в два раза выросло количество случаев COVID-19
В Севастополе за сутки COVID-19 заболели 27 человек.