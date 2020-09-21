Симферопольцы пожаловались на грязную воду в баках

Жители домов на улице Лизы Чайкиной в крымской столице пожаловались на грязную воду в емкостях, установленных в городе на время ограничения водоснабжения.

Об этом в ходе совещания о ситуации с водоснабжением Симферополя рассказала глава администрации города Елена Проценко.

— Было обращение по улице Лизы Чайкиной по поводу грязной воды в емкости. К огромному сожалению, когда мы приехали, воды уже не было. Был подвоз воды дополнительный, поэтому не смогли разобраться в ситуации. Аналогичная ситуация была на днях в Каменке. Были жалобы, но когда мы взяли на анализ воду — она была прозрачная. То есть, не подтвердилось, — сообщила Елена Проценко.

Автоцистерны наполняются водой из одного водозабора и развозят по городу одинаково чистую воду, объяснила Проценко. По ее словам, причиной загрязнения воды могла стать грязная емкость.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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