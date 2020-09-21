Власть
Севастопольцы жалуются на качество асфальта
фото © Форпост
Новый асфальт на площади Ушакова в Севастополе не выдержал летнего сезона.
Покрытие, уложенное в рамках реконструкции Большой Морской, поплыло, пишет севастополец в группе «Черный список» соцсети ВКонтакте.
Автор поста приложил фото-доказательства провалов на проезжей части.
Севастополец предположил, что осенью и зимой, когда наступит дождливый период, в провалах будет скапливаться вода, и асфальт окончательно придет в негодность.
В комментариях под постом севастопольцы стали перечислять другие локации, где свеже уложенный асфальт на дорогах «плывет», покрывается трещинами и ямами. Среди таких локаций: недавно открытый мост через балку на улице Пожарова, улица Героев Севастополя, Камышовое шоссе и другие адреса.
Отвечая на вопрос пользователя Снежаны, когда будут все проверять и контролировать, напомним, что правительство Севастополя создает новую структуру – государственное казенное учреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя». Ведомство, по идее создателей, будет отвечать за качество дорожного строительства в Севастополе, а также за работу общественного транспорта.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды. В Крыму 29 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин.
Власти Феодосии обещают отсутствие проблем с водой в городе. В начале прошлой недели стала известна шокирующая информация: износ водопроводных труб в Феодосии доходит до 90%.
Для восстановления водного баланса Крыму нужна годовая норма осадков. С начала 2020 года в Крыму выпало в 2,5 раза меньше необходимых полуострову осадков.
Водный кризис пришел на Южный берег Крыма. В Алуште и расположенных неподалеку от курортного города двух поселках – Партените и Малом Маяке – с 23 сентября будут введены ограничения подачи воды.
Российский бизнесмен Ротенберг мог использовать банк Barclays для обхода санкций
Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после крымских событий.
Становится только хуже: 29 населенных пунктов в Крыму остались без воды
В Крыму 29 населенных пунктов остались без воды из-за пересохших скважин.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом
В «Артеке» трое сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице международного детского центра в соцсети «ВКонтакте».
18 сентября
В Алуште введут графики подачи воды
19 сентября
В Британии рассказали о сводящих российских военных с ума действиях
Великобритания увеличила интенсивность разведдеятельности у границ России, чем начала «сводить с ума» российских военных, пишет 20 сентября The Times со ссылкой на источники в минобороны королевства.