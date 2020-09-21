Севастопольцы жалуются на качество асфальта

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Новый асфальт на площади Ушакова в Севастополе не выдержал летнего сезона.

Покрытие, уложенное в рамках реконструкции Большой Морской, поплыло, пишет севастополец в группе «Черный список» соцсети ВКонтакте.

Автор поста приложил фото-доказательства провалов на проезжей части.

Севастополец предположил, что осенью и зимой, когда наступит дождливый период, в провалах будет скапливаться вода, и асфальт окончательно придет в негодность.

В комментариях под постом севастопольцы стали перечислять другие локации, где свеже уложенный асфальт на дорогах «плывет», покрывается трещинами и ямами. Среди таких локаций: недавно открытый мост через балку на улице Пожарова, улица Героев Севастополя, Камышовое шоссе и другие адреса.

Отвечая на вопрос пользователя Снежаны, когда будут все проверять и контролировать, напомним, что правительство Севастополя создает новую структуру – государственное казенное учреждение «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя». Ведомство, по идее создателей, будет отвечать за качество дорожного строительства в Севастополе, а также за работу общественного транспорта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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