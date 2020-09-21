Происшествия
Севастопольские ультрас обнаружили ночлежку в бронепоезде
фото © Форпост
В бронепоезде «Железняков», защищавшем Севастополь в годы Второй мировой войны, обосновались бездомные.
Этим «открытием», сделанным во время субботника, поделились в своей группе соцсети «ВКонтакте» севастопольские футбольные фанаты.
Активные болельщики были поражены удручающим состоянием бронепоезда у центрального автовокзала города-героя: корпус проржавел, краска облупилась, а внутри — импровизированный приют.
«Неизвестными лицами — на момент субботника «жильцы» отсутствовали — устроена ночлежка. Все обустроено под жилье: сохнут вещи, сооружены полки, разбросана посуда и множественные пакеты с мусором», — комментируют увиденное фанаты.
Собрав в результате рейда (в том числе — по несанкционированной гостинице в памятнике) 15 мешков разнообразного мусора, фанаты передали символическую эстафету дальнейшего благоустройства памятника правительству Севастополя.
Напомним: проблема отсутствия пристанища для бездомных остается одной из самый острых в городе-герое. Как ранее сообщалось, бездомные и просто антисоциальные элементы встречаются во многих знаковых места. Так, пристанищем для бомжей и наркоманов стала фисташковая роща в Круглой бухте между Античным проспектом и улицей Челнокова.
В качестве промежуточной меры глава Севастополя Михаил Развожаев распорядился заколотить окна и двери аварийных домов, в которых могут устроить обиталище наркоманы и бездомные.
Справочно: бронепоезд «Железняков», или Броневой поезд № 5 — легендарный бронепоезд, активно участвовавший в обороне Севастополя 1941-1942 годов. Был построен 4 ноября 1941 года на Севастопольском морском заводе.
В 1941-1942 годах бронепоезд произвел более 140 боевых выходов. Так, с 7 января до 1 марта 1942 года «Железняков» уничтожил девять дзотов, тринадцать пулеметных гнезд, шесть блиндажей, одну тяжелую батарею, три самолета, три автомашины, десять повозок с грузом, до полутора тысяч солдат и офицеров противника.
В тексте использованы материалы: Форпост
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