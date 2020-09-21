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Происшествия

Россиянка пострадала во время прогулки в Крыму

14:52 понедельник, 21 сентября 2020
Россиянка пострадала во время прогулки в Крыму

фото © Новости Крыма

В Крыму спасателям пришлось снимать с горы пострадавшую туристку.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Информация поступила дежурному диспетчеру около семи часов вечера в воскресенье. Выяснилось, что туристка, приехавшая из Московской области, во время прогулки по тропе Голицына в районе Судака повредила ногу и не смогла самостоятельно двигаться дальше.

Выехавшие на место происшествия спасатели обнаружили пострадавшую возле горы Орел.

«Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали женщину к служебному автомобилю и доставили в приемное отделение Судакской больницы», - пояснил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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