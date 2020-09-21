Россия привела в боевую готовность военную авиацию в Крыму

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Истребители ЮВО привели в боевую готовность в рамках учений «Кавказ-2020». Летчики отработают перехват воздушных целей и выполнят задачи по прикрытию действий ударной авиации.

Истребители Южного военного округа (ЮВО) в рамках стартовавших в понедельник стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» приведены в боевую готовность, летчики отработают перехват воздушных целей и удары по наземным целям.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020«», - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что техники полностью подготовили истребители к вылету. В рамках учений экипажам Су-27 и Су-30СМ «предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи по прикрытию действий ударной авиации, а также нанесению авиационных ударов по наземным целям», добавили в Минобороны.

Учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них примут около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлекут до 12,9 тыс. военнослужащих.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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