Российский бизнесмен Ротенберг мог использовать банк Barclays для обхода санкций

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Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, вероятно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для обхода американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после крымских событий.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, которые есть в распоряжении журналистов, информирует Радіо Свобода.

Речь идет об отчетах о подозрительных транзакциях, из которых следует, что компании, бенефициаром которых, вероятно, является Ротенберг, использовали счета в банке Barklays. Санкции в отношении Ротенберга были введены властями США и ЕС в 2014 году. Ротенберг был одним из первых россиян, включенных Вашингтоном в санкционные списки. Западным банкам запрещено вести с ним какую-либо деятельность.

Как утверждает ВВС, в 2008 году Barclays открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год компания провела через этот счет около 60000000 фунтов стерлингов (77500000 долларов). Многие из транзакций были осуществлены после введения санкций. В июле этого года Сенат США обвинил семью Ротенберга в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, по данным сенаторов, была Advantage Alliance. Утверждается, что компания фактически принадлежит Аркадию Ротенбергу и использовалась, в частности, для покупки за 7500000 долларов полотна Рене Магритта в июне 2014 года.

В 2016 году банк начал внутреннее расследование и закрыл счет компании. Из документов, однако, следует, что до 2017 года оставались открытыми счета других фирм, также вероятно, связанных с Ротенбергом, например, Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays впоследствии пришел к выводу, что российский бизнесмен является ее владельцем. «Мы считаем, что мы выполняем все обязательства, наложенные на нас законом и регулирующими органами, включая те, которые касаются санкций США», – заявили в Barclays.

Представители Ротенберга ответили отказом на просьбу о комментарии.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их изучали журналисты 88 стран. Всего в файлах FinCEN речь идет о транзакции на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999-2017 годов. Документы показывают, как крупные банки, включая JP Morgan и Deutsche Bank, помогали уголовным сетям по всему миру перемещать и скрывать деньги. Медиа, работающие над документами FinCEN, планируют в ближайшие дни опубликовать больше статей о том, кто еще стоит за подозрительными финансовыми потоками.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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