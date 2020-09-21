Происшествия
Пьяная крымчанка заперла у себя дома шестилетнюю дочь соседки
Жительница Нижнегорского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заперла у себя дома шестилетнюю дочь соседки.
Об этом сообщила пресс-служба Нижнегорского районного суда.
«33-летняя местная жительница, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, незаконно в течение полутора часов удерживала в своем доме шестилетнюю дочь своей соседки. Выпившая хозяйка дома, действуя из личной неприязни к маме девочки – своей соседке, закрыла дверь и не выпускала ребенка домой, удерживая ее у себя дома против ее воли», – говорится в сообщении.
После настоятельных требований матери девочки и соседей женщина все-таки отпустила ребенка.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы (пункт «д» части 2 статьи 127 УК РФ). Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года. «Наряду с этим, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком один год», – добавили в пресс-службе.
Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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